Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem çatırdıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi akşam yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Medeniyetimiz adaleti, mülkün temeli saymaktadır"

Mensubu olduğumuz medeniyet, adaleti; mülkün, devletin, ülkenin temeli saymaktadır. Bizim kültürümüzde şeriatın kestiği parmak acımaz diye bir söz vardır.

"İsraf edilen yiyecekler Afrika'dakileri doyurabilecek seviyeye ulaşmışsa kim adaletten bahsedebilir?"

Batı toplumlarının çöpe atarak israf ettiği yiyecekler Afrika'daki tüm açları doyurabilecek seviyeye ulaşmışsa burada kim adaletten bahsedebilir?

"Uluslararası sistem çatırdıyor"

BM başta olmak üzere amacı toplumların refahını sağlamak olan bir çok kurum ve belge bulunuyor. Ne bu kurumlar ne de belgeler öngörüldüğü gibi çalışmıyor. Milyarlarca insanın umut bağladığı uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor. 'En kötü düzen düzensizlikten iyidir' sözü, kötü düzenin sürmesine değil, tam tersine bir an önce ıslahının gerekliliğine işaret eder. Biliyorsunuz Türkiye olarak her fırsatta BM'de özellikle de Güvenlik Konseyinde reforma ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' diye formüle ettiğimiz bu çağrımızın temelinde adalet talebi vardır. Dünyadaki 193 ülkenin kaderinin sadece 5 ülkeye hatta 1 ülkeye bağlı olması en büyük adaletsizliktir.

"10 binlerce insanı ölümden kurtardık"

İdlib'te sağladığımız istikrar ile 10 binlerce insanı ölümden, milyonlarca insanı da sefaletten kurtardık.

Kaynak: TRT Haber, AA