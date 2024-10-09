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Gündem
AA 09.10.2024 07:49

Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 2 çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını duyurdu. Bakan Yerlikaya dün de gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 2 çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağını duyurmuştu.

Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ile Telegram'da bulunan "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındığını belirtti.

B.T. ve A.D.C'nin ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

Muhafaza altına alınan çocuk sayısı 4 oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün de Discord ve Telegram'daki paylaşımlara yönelik yürütülen soruşturmada 2 çocuğun Emniyet tarafından muhafaza altına alındığını açıklamıştı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan "C31K" isimli grubun yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" olarak adı geçen kişinin E.K. isimli çocuk olduğunun belirlendiğini vurgulamıştı.

E.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındığını ifade eden Yerlikaya, "Arda Bateman" olarak adı geçen A.T. adlı çocuğun ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünce muhafaza altına alındığını duyurmuştu.

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