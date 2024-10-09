TRT, genç yetenekleri ödüllendirdi

İletişimin geleceğini şekillendirmek için yola çıkıldı, Türkiye’nin dört bir yanındaki genç yetenekler keşfedildi.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu..

Geleceğin iletişimcileri, uzun ve zorlu bir maratonu tamamladı.

Yarışmaya 2 bin 618 kişi başvurdu

Yarışmaya, 130 üniversiteden toplam 2 bin 618 genç başvurdu. Finale kalan 120 eseri üreten 180 kişi ise Geleceğin İletişimcileri Haftasına katılma şansı elde etti.

Dereceye giren eserler, Ankara TRT Arı Stüdyolarında gerçekleştirilen büyük finalde açıklandı. TRT 2’den canlı yayınlanan ödül gecesinde heyecan doruktaydı.

Dereceye girmeyi başaran eser sahipleri, ödüllerini İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sektörün önde gelen isimleri ve TRT yöneticilerinden aldı.