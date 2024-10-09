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Gündem
TRT Haber 09.10.2024 03:09

TRT, genç yetenekleri ödüllendirdi

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. TRT 2’den canlı yayınlanan ödül töreninde finalistler heyecan dolu anlar yaşadı. 180 kişinin finale kaldığı yarışmada, 12 farklı kategoride ödül verildi.

İletişimin geleceğini şekillendirmek için yola çıkıldı, Türkiye’nin dört bir yanındaki genç yetenekler keşfedildi.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu..

Geleceğin iletişimcileri, uzun ve zorlu bir maratonu tamamladı.

TRT, genç yetenekleri ödüllendirdi

Yarışmaya 2 bin 618 kişi başvurdu

Yarışmaya, 130 üniversiteden toplam 2 bin 618 genç başvurdu. Finale kalan 120 eseri üreten 180 kişi ise Geleceğin İletişimcileri Haftasına katılma şansı elde etti.

Dereceye giren eserler, Ankara TRT Arı Stüdyolarında gerçekleştirilen büyük finalde açıklandı. TRT 2’den canlı yayınlanan ödül gecesinde heyecan doruktaydı.

TRT, genç yetenekleri ödüllendirdi

Dereceye girmeyi başaran eser sahipleri, ödüllerini İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sektörün önde gelen isimleri ve TRT yöneticilerinden aldı.

ETİKETLER
Fahrettin Altun Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT
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