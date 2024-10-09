Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılacak

Ukrayna-Rusya savaşı, tüm sıcaklığıyla sürüyor. Bölge ülkeleri, çözüm arayışında...

Ukrayna ile bölge ülkelerini bir araya getirecek Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin 3'üncüsü düzenlenecek.

Rusya-Ukrayna savaşında çözüm arayışı

Hırvatistan ve Ukrayna'nın devlet başkanlarının ev sahipliği yapacağı zirveye, 11 ülkeden temsilci katılacak.

Zirvede, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Rusya ile Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik ilk zirve 2023'te Atina'da düzenlendi. Şubat 2024'te Tiran'da yapılan ikinci zirvenin ardından, Ukrayna ve bölge ülkelerinin temsilcileri üçüncü kez Dubrovnik'te buluşacak.

Türkiye'nin kalıcı çözüme yönelik desteği yinelenecek

Zirveye, Avrupa Komisyonu'ndan da katılım bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan zirvedeki hitabında, Rusya-Ukrayna müzakerelerine verilen desteği ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını hatırlatacak. Uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı çözümün gerekliğini vurgulayacak.

Zirvede ayrıca, Ukrayna'daki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunması planlanıyor.