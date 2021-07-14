Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili 76 sanıklı dava Mart ayında karara bağlandı.

Mart ayında açıklanan kararda, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu firari 13 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Ayrılan davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 11 firari sanığın kaçak sayılarak mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

"Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Coşkun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbey, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahin, Yılmaz Argın, Yunus Yazar"

Zekeriya Öz hakkında muhtarlıktan cevap gelmediği için, Ekrem Dumanlı hakkında ise avukatı olmadığı için karar verilemedi.