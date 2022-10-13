Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı.

Türk Ceza kanuna ihdas edilen madde ile sosyal medyada yalan haber yaymak suç sayılacak.

Yalan haberlerle kamu düzenini ve barışını bozanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu suç, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenirse ceza yarı oranında artırılacak.

Kamu düzeni ve Milli güvenliğe tehdit oluşturan algı operasyonlarıyla daha etkin ve hukuka uygun mücadele yürütülecek.

[Grafik: TRT Haber]

İnternet haber sitelerine düzenleme

Düzenleme ile internetten yayın yapanlar Basın Kanunu kapsamına alındı. Bu sayede haber siteleri artık resmi ilan alabilecek. Çalışanlarına da basın kartı verilebilecek. İnternet haber sitelerinde, bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarihin, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu.

[Grafik: TRT Haber]

Çocuklara koruma kalkanı

Çocuklar ve gençler maruz kalmamaları gereken içeriklere karşı da korunacak.

Bu konuda erişim sağlayıcılara ek sorumluluklar verildi.

Çocukların cinsel istismarı, anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlara ilişkin internet içeriklerini paylaşanlara ait bilgileri paylaşmayan sosyal ağ sağlayıcılarına, erişim engelinin yanısıra reklam yasağı da uygulanacak.

[Grafik: TRT Haber]