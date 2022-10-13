Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
EGM, personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı talep, görüş ve isteklerin iletilebileceği "Personel İletişim Merkezi" kurdu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, personelin talep, görüş ve isteklerini iletebileceği Personel İletişim Merkezinin kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak merkeze "0312 462 17 63-0312 462 17 65-0312 462 17 66" numaralı telefon hatlarından ulaşılabileceği kaydedildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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