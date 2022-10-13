Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kararlı operasyonlar neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur/Şırnak'taki karakoluna teslim oldu.