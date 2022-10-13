Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 20:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütünden kaçan 3 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Şırnak'taki hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kararlı operasyonlar neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Irak'ın kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur/Şırnak'taki karakoluna teslim oldu.
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