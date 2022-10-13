Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi.

Bu kapsamda askıya alınan gemi trafiği, saat 01.30 itibarıyla açıldı.