Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 22:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle askıya alınan gemi trafiği saat 01.30'da açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörü ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi.
Bu kapsamda askıya alınan gemi trafiği, saat 01.30 itibarıyla açıldı.
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