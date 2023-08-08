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TRT Haber 08.08.2023 02:04

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "8 milyon ton stok yok oldu" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Derince'deki silosunda meydana gelen patlama ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan, "8 milyon ton stok yok oldu" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "8 milyon ton stok yok oldu" iddiasını yalanladı

Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

Paylaşımda, "TMO Derince Liman Silosunun toplam kapasitesi 95 bin tondur. Patlamanın meydana geldiği siloda, halihazırda 75 bin ton stok bulunmaktaydı. İlk incelemelere göre, bu stokun yaklaşık yüzde 20’si zarar görmüştür. Dolayısıyla, "8 milyon ton stok yok oldu" iddiası doğru değildir" ifadelerine yer verildi.

 

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