Meclis olağanüstü toplanıyor: Gündem Akbelen

Tatilde olan Meclis, iki hafta aradan sonra tekrar olağanüstü toplanıyor.

Konu bu kez Akbelen'deki gelişmeler olacak.

Genel Kurul, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Akbelen'deki maden sahasında yaşananlarla ilgili önergesi doğrultusunda saat 15.00'te açılacak.

200 milletvekilinin salonda olması gerekiyor

Görüşmeye geçilebilmesi için 200 milletvekilinin salonda bulunması gerekiyor.

CHP'ye İyi Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti'nin de destek vermesiyle Genel Kuru'lun açılması bekleniyor.

AK Parti adına Fatih Dönmez konuşacak

Toplantıda AK Parti adına Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşacak. Dönmez, termik santrallerin ekonomiye katkısı ve çevre duyarlılığı konusunda etraflı bir sunum yapacak.

Genel Kurul'daki görüşmede, siyasi parti gruplarının temsilcileri 20'şer dakika söz alacak.

Meclis Genel Kurulu, 25 Temmuz'da da olağanüstü toplanmıştı.

CHP'nin çağrısıyla gerçekleştirilen toplantının gündemi ekonomideki gelişmelerdi.