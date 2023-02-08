Türkiye, büyük deprem afetiyle karşı karşıya. Devlet, afetzedelere hizmet için bütün birimlerini seferber etmiş durumda. Bakanlıklar sahada aktif şekilde çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda arama kurtarma ve barınma ihtiyacı için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 40 bin civarı personel bölgeye sevk edildi.

[Grafik: TRT Haber]

Mehmetçik deprem bölgesinde

Mehmetçik de deprem bölgesinde etkin görev alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, yaklaşık 17 bin personelle çalışmalara katılıyor. Tüm karargah, birlik ve garnizonlar sivillerin kullanımına açıldı. Bölgede 121 uçak ve helikopterin yanı sıra 10 gemi hizmet veriyor.

Ek sağlık personeli gönderildi

Yaralılar için Sağlık Bakanlığı devrede. 6 bin 30 acil sağlık personeli, bin 201'i uzman hekim, 2 bin 924 çalışan hastanelerde görevlendirildi.

Bölgeye 78 acil müdahale ünitesi kuruldu, bin 124 ambulans ve 243 UMKE timi gönderildi.

[Grafik: TRT Haber]

Gençlik merkezi ve spor salonları kapılarını açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı depremin etkilediği 10 ilde toplam 140 yurt, gençlik merkezi ve spor salonunun kapılarını afetzedelere açtı.

150 binden fazla depremzede konuk ediliyor. Depremzedelere psikososyal destek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 480 personel görevlendirdi.

Otel işletmeleri kapılarını açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Muğla başta olmak üzere otel işletmecileriyle görüştü. 50 binden fazla yatak kapasitesi hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı arama kurtarma biriminden 2 bin 500 kişi bölgeye gönderildi.

Dışişleri Bakanlığı yurt dışı yardımları koordine ediyor

Yurt dışından gelen yardımların koordinasyonunu Dışişleri Bakanlığı organize ediyor. Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta 5 Büyükelçi başkanlığında 12 personel görev yapıyor.

Adalet Bakanlığı da adli hizmetler için 96 savcı ve 721 görevli sevk etti.

Kurumlara 100 milyar liralık kaynak

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaraların sarılması için toplam 100 milyar liralık kaynak ayırdı.

AFAD'a 1 milyar lira ek bütçe tahsis edildi. Ticaret Bakanlığı AFAD'a 100 milyon lira gönderdi.

Camiler depremzedelere açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı da cami ve Kur'an kurslarının kapılarını afetzedelere açtı.

2 bin 898 personel ve 150 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye intikal etti.