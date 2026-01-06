Devlet Bahçeli: Yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış bir Türkiye'ye gebe

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"21. yüzyılın ikinci çeyreğini Türkiye ve Türk milletinin lehine çevirmek mümkündür. Bu istikametin rotasında kararlı adımların birbirini dengeli şekilde takip ve temini asıl olmalıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılının bereket vadisinde muazzam gelişmelere imza atmak, ülkemizi ve milletimizi hayal ve hedeflerimizi mutena sınırlarına taşımak elimizde ve imkanlarımız içindedir. 21. yüzyılın ikinci çeyreği bizi 2053’e yani İstanbul’un fethinin 600. yıl dönümüne götürecektir. Bu tarihteki ulaşılabilir stratejik hedefimiz, bugün atacağımız güçlü temellerle süper güç Türkiye’yi inşa etmek olmalıdır. Ayakları yere basan, analitik ve gerçekçi bir fikrin tezekkürüyle diyebilirim ki, yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış bir Türkiye’ye gebedir.

Bu kutlu doğumun gerçekleşmesi Türk Milleti mucizesinin beşeriyeti sarmasına yol açacak, adalet, ahlakiyet, insaniyet, merhamet, cesaret, hakkaniyet, fazilet, medeni kuvvet ve merkeziyetinden dünyanın saygı ve hayranlığı kazanılmış olacaktır. Söz konusu uzun soluklu süreç sancılı olabilir. Ağır sorun ve sıkıntıların gölgesi de üzerimize düşebilir. İman varsa imkan vardır diyerek, insan varsa eşref-i mahlukattan bacası tütüyor diyerek, zirveler kartalsız, coğrafyalar bozkurtsuz, gönüller Kızılelma'sız olmaz diyerek yürüyeceğiz, yükseleceğiz, elhak muzafferliğin mührünü bu yüzyılın alnına vuracağız.

"Rehavete kapılmamızı bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Biliniz ki başaramayacağımız bir şey yoktur, yapamayacağımız bir şey yoktur. Süper güç Türkiye’nin engellenmesi diye bir şey de söz konusu olamayacak. Merhum şair ve yazarlardan Melih Cevdet Anday’ın 'Telgrafhane' isimli şiirine kulak verdiğimizde ne yapacağımız bellidir. Nitekim diyor ki: Uyumayacaksın, memleketin hali seni seslerle uyandıracak, oturup yazacaksın çünkü sen artık o sen değilsin, şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin, durmadan sesler alacak sesler vereceksin, uyumayacaksın düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali, gözüne uyku giremez ki, uyumayacaksın.

Uyumayacağız, uyuyup rehavete kapılmamızı bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. Uyuşuk kalmayacağız, punduna getirip tuzağa düşmemizi planlayıp zaaf anımızı, zayıf hatlarımızı ve yumuşak karnımızı kollayanlara dipdiri duruş göstereceğiz ve boyun eğmeyeceğiz. Cırcır böceği gibi ötenler, kelebeğin ömrüne özenenler, daha ötesi sürünerek yaşamayı meslek edinenler, köfteden kahramanlık taslayıp yağmadan pay kapma hesabında olan akıl ve zeka özürlüsü gafil ve garabet yuvaları, huzur ve kardeşlik muhalifi serseri tabiatlılar size sesleniyorum. Sizler uyumaya devam edebilirsiniz ama biz asla uyumayacağız, devamlı uyanık ve zinde kalacağız. Çünkü tehdit büyük, yaygın, yoğun ve küreseldir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayış ve ahlaki mizan kapsamında, şevkle, özveriyle, özgüvenle, öz disiplin içinde çalışıp sahadaki siyasi ve psikolojik üstünlüğünü korumaktadır.

"Demokrasi ve hukuk şerefine bütün insanlık sahip çıkmalı"

Dünya çok riskli ve güvensizdir. Trump’ın, arka bahçesi olarak gördüğü coğrafi alanlarda, stratejik, silahlı ve siyasi ve düzenlemeler yapması yasadışıdır, ahlak dışıdır, insanlık değerlerine, ülkelerin egemenliklerine karşı yeni bir savaş pozisyonuna geçmenin ilanıdır. ABD Kongresi acilen devreye girmeli, Trump yönetiminin anayasa ve uluslararası hukuka aykırı siyasi ve askeri tasarruflarını sona erdirecek kararlarını hızla ve sırasıyla almalıdır.

Maduro ülkesine iade edilmelidir. Venezuela’nın kaderi bu ülkenin halkı tarafından tayin edilmelidir. Latin Amerika veya Güney Amerika’dan doğacak istikrarsızlık ve iç bölünme dalgalarının diğer coğrafyalarda eklemlenip genişlemesi çok vahim gelişmeleri tetikleyecektir. Hür dünya, ABD’nin dayatmasına karşı ayağa kalkmalıdır. Demokrasi ve hukuk şerefine bütün insanlık sahip çıkmalıdır."

