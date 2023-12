Devlet Bahçeli: Biz Meclis'te terörist istemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti;

Milliyetçi Hareket Partisi olarak memnuniyetle ve gönül huzuru ile 2024 yılı bütçesine evet oyu verdik ve arkasında durduk. Bu kapsamda 11 Aralık 2023 tarihinden itibaren devam eden Genel Kurul çalışmalarında göstermiş olduğunuz ilkeli tutumunuza, partimizin ve Cumhur İttifakı'na münasip siyasi tavrınızdan dolayı alayınızı kutluyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: TBMM; teröristlerin, bölücülerin barınma ve meydan okuma mekanı değildir. pic.twitter.com/InKke7HPny — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2023

"TBMM teröristlerin, bölücülerin meydan okuma mekanı değildir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi teröristlerin, bölücülerin, aklanma, paklanma, barınma, sığınma ve meydan okuma mekanı değildir. Aksine hizmet eden kim varsa hasmımızdır vatan hainidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin açık tavrı ve çağrısı şudur; Mehmetlerimize sıkılan, yavrularımızı yetim bırakan, kanımızı döküp canımızı alan teröristlere hangi milletvekili hoşgörü ve muhabbetle yaklaşıyorsa suçludur, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır.

"Hazine yardımı ve maaş almaları rezalettir"

Biz Meclis'te terörist istemiyoruz, katil istemiyoruz, canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz. PKK'nın lehine gözetleme kulesi işlevi gören Türk bayrağını hazmedemeyen, istiklal marşımızı söyleyemeyen, milli ve manevi ortak değerlerimizi kabullenmeyen sözde Kürdistan havariliğinden vazgeçmeyen, Türkçeye rakip dil çıkarmak için her fırsatı ganimet bilen devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne düşman kesilen sözde parti ve partilerin cumhuriyeti kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaları hazine yardımı ve maaş almaları rezalettir, melanettir, cinayettir, zillettir, milletimize karşı en aşağılık muameledir.

"57 DEM milletvekilinin maaşı derhal kesilmelidir"

Böylesi bir haksızlık ve hukuksuzluk dünyanın hangi ülkesinde görülmektedir. Gelişmeler karşısında ilk önerim 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır.

"Can Atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izahını kara cübbeli işbirlikçiler nasıl yapacaktır?"

Üçüncü önerim, yeni anayasa sürecinde Anayasa Mahkemesi statüsünün üye yapısının, yargılama usülllerinin radikal bir şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. Dördüncü önerim de TBMM Genel Kurulu'nda anlam ve ahlaki bağlayıcılığını temelden kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir. Merak ediyorum, Anayasa Mahkemesi'nin malum başkanı ve üyeleri yüreklerimizi kavuran şehit haberleri karşısında acaba ne hissetmişlerdir? Nasır tutmuş vicdanları biraz olsun sızlamış mıdır? Anayasa Mahkemesi önününde görüşülmeyi bekleyen 129 bin 140 bireysel başvuru dosyası varken hatta bazılarına yıllardır sıra gelmemişken mahkum Can Atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izahını kara cübbeli işbirlikçiler nasıl yapacaktır? Aynı özen, aynı hassasiyet neden ve niçin HDP ve devamı partilerin kapatılma davasının ikmalinde gösterilmemektedir. Bu anormal çelişkiyi adeta çuvala sığmayan mızrağı neye yorumlayalım. Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandan kimin elindedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (DEM Parti'nin) TBMM’de daha fazla yer alması toplumsal ve siyasi tansiyonu kontrol edilemez aşamalara taşıyabilecektir. Ne sahada ne ovada ne dağda ne de TBMM’de terörist görmeye dayanma gücümüz artık kalmamıştır. pic.twitter.com/Tvsx1s5dG7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2023

HDP'nin devamı, PKK'nın gece görüş dürbünü olan DEM'in TBMM’de daha fazla yer alması toplumsal ve siyasi tansiyonu kontrol edilemez aşamalara taşıyabilecektir. Ne sahada ne ovada ne dağda ne de TBMM’de terörist görmeye dayanma gücümüz artık kalmamıştır. Ya bu hesabı sorup burunlarından fitil fitil getireceğiz, ya da ihanetin şımarmasına, meydan okumasına sessiz kalıp yıkımın altında kalacağız. Ya adalet diyeceğiz, ya da dış destekli istihbarat örgütlerinin arka bahçesi olan bölücü terör örgütünün kanlı akıntısında yok olup gideceğiz.

22 ve 23 Aralık terör saldırılarında 12 kahramanımız şehit düştü. Çok sayıda kahramanımız da yaralandı. Huzurlarınızda minnettarlığımızı ifade kelime bulamadığım aziz şehitlerimizi Allah'n vasi rahmeti ile kuşatsın diyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun, vatan sağolsun, millet var olsun devlet sonsuza kadar yaşasın. Tokat'ın Almış ilçesinde kerpiç bir evde doğan Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman evladımız Yasin Karaca hayattayken komutanına soruyor, komutanım yolumuz ne yolu? Komutan cevap veriyor şehitlik yolu. Kahraman evladımız Yasin, hüküm cümlesini yapıştırıyor, Kızılelmaya kadar devam diyor. Sosyal medya paylaşımında her şey vatan için can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için diyen bu iradeyi yıkacak dünya çapında bir kuvvet yoktur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Devlet millet dayanışmasıyla bu belanın üstesinden gelinecektir. Terörle huzur, terörle gelecek, terörle emniyet arasında 3. bir seçenek yoktur. Bütün siyasi partiler durum muhasebesi yapmak, nerede durduklarını gözden geçirmek zorundadır. pic.twitter.com/4QSFXLueBx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2023

Ateş düştüğü yeri değil herkesi yakmıştır. Yine de sakin, sabırlı, soğuk kanlı olmak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölücü terör örgütü ve arkasındaki sırtlan tabiatlı ülkelerle mücadele edecek gücü dirayete ve kabiliyete ziyadesiyle sahiptir. Hiç kimse merak buyurmasın devlet millet dayanışmasıyla bu belanın üstesinden gelinecektir. Terörle huzur, terörle gelecek, terörle emniyet arasında 3. bir seçenek yoktur. Bütün siyasi partiler durum muhasebesi yapmak, nerede durduklarını gözden geçirmek zorundadır.

(Teröre karşı TBMM ortak bildiri) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin milletimizin hissiyatlarını ortaklaşa seslendirmeleri, dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermeleri, bundan mülhem hazırlanan metinlere ön şartsız imza atmaları, milli, manevi, ahlaki ve demokratik bir teammüldür.

CHP metnin neresini beğenmedi? DEM'in peşinde yuvarlanıyor. CHP, DEM Parti kadar güvenlik tehdidi. CHP işgal edilmiştir, Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir.