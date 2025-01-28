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Gündem
AA 28.01.2025 12:02

Devlet Bahçeli: 78 vatandaşımızın vebalini taşıyanlar hesabını tek tek versinler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "78 vatandaşımızın vebalini uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler" dedi.

Devlet Bahçeli: 78 vatandaşımızın vebalini taşıyanlar hesabını tek tek versinler
[Fotograf: AA]

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Kartalkaya'daki otel yangını) 78 vatandaşımızın vebalini uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bölücü terör örgütü silah bırakmıyorsa o silahları elinden alıp teröristlerin başında kırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi:

"15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım"

"DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir"  

Ayrıntılar gelecek...

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