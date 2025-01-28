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TRT Haber 28.01.2025 10:44

Türkiye'den insani yardımı Gazze'ye götüren 14. gemi yola çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'ye yardım ulaştırılması için 871 insani yardım malzemesiyle Türkiye'den uğurlanan "14. İyilik Gemisi"nin yola çıktığını bildirdi.

Türkiye'den insani yardımı Gazze'ye götüren 14. gemi yola çıktı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım taşıyan 14. iyilik gemisi hakkında bilgi verdi.

Yola çıkan gemiyle, 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 adet wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere toplam 871 ton insani yardım malzemesi'nin Gazze'ye ulaştırılacağını belirten Yerlikaya, "Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz Milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli Kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında yardım gemisinin görüntülerine de yer verdi.

 

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Ali Yerlikaya Gazze İçişleri Bakanlığı
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