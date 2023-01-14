Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasının yeniden açıldığı yönündeki haberlere yanıt verdi.

Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasının açık olduğunu söyledi. Ana soruşturma dosyasının genişletildiğini ifade etti.

"Bir düzeltme yapayım, dosya zaten açıktı, dosya şu anda kapalı değil. Partimiz avukatlarının yeni bazı talepleri neticesinde, Başsavcılık bazı hususlarla ilgili ana soruşturma dosyasını genişletti."

"2016 yılından beri soruşturma dosyası açık"

Destici, Yazıcıoğlu dosyasının en son 2016'da açtırıldığını hatırlattı.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza Marmaris'te suikasta giden ekibin içindeki 2 askerin, helikopterin üzerindeki cihazları söken kişiler olduğu bilgisinin şahsıma bir polis memuru tarafından telefonla aranarak bildirilmesi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulunarak dosyanın tekrar açılmasını istedik ve dosya üzerindeki takipsizlik kararı kaldırılarak yeniden açıldı. 2016 yılından beri soruşturma dosyası açık."

"Devletin tüm kurumları kendi çalışmalarını başsavcılığa iletti"

Destici, soruşturma kapsamında yürütülen bazı çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Adalet Bakanlığı, Başsavcılık, istihbarat, şu anda devletin bütün kurumları şehadet süreciyle ilgili kendi çalışmalarını tamamlayıp Başsavcılığa iletti, bir kısım çalışmalar ise devam ediyor. 9 kişilik bilirkişi heyetinin çalışması bitmek üzere."

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, devletin davayı çözeceğini ve tüm şüpheleri aydınlatılacağını da sözlerine ekledi.