Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranlığı ile sınırları aştılar. Erdoğan'ı görme umuduyla yollara düştüler.

6 çocuklu Topyürek ailesi sabahın erken saatlerinde Muğla mitingindeydi.

Erdoğan hayranı aile Muğla mitingini ilk sıradan izledi

37 yaşındaki Ali Topyürek, Fransa'da büyüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlığı sebebiyle Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Fransa'daki İslam düşmanlığı ise bu kararını hızlandırdı.

İki yıl önce Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine yerleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görmeyi çok istiyordu. Muğla mitinginin haberini alınca sabahın erken saatlerinde eşi ve 6 çocuğu ile yollara düştü.

"Dün öğrendik Muğla mitingini, bunu kaçıramayız dedik. Sabah erkenden kalktık çocukları hazırladık, ilk sıraya yerleşmek için ve ilk sıralara yerleştik. Çocuklar da çok sevindi."

Ailenin bir hayali de Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etmek

Fransız vatandaşı olan eşi Anisa Topyürek ve 6 çocukları da Erdoğan hayranı.

Fırsat buldukça her mitinge gitmek istiyorlar.

6 çocuklu Topyürek ailesinin bir hayali de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret edebilmek.