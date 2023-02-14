Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 1114'ünün kimliğinin belirlendiği kaydedildi. Bu çocuklardan 508'inin ailelerine teslim edildiği bildirilen açıklamada, kimliği tespit edilemeyen 282 çocuk bulunduğu belirtildi.

Refakatçisi olmayan 1396, tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır.



167 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır.



508 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir.



Kimliği tespit edilen 1114, edilmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır. pic.twitter.com/sqzIyk6Pl7 — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 14, 2023

Açıklamada, refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 721'inin tedavisinin devam ettiği, 167'sinin ise tedavisinin tamamlanarak kurum bakımına alındığı ifade edildi.