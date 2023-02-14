Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındaki kabul, basına kapalı yapıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan IKBY
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