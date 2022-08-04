Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir AKSUNGUR SİHA daha teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
1 adet AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. Konuyla ilgili Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Teslimatlarımızı sürdürüyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 4, 2022
Son olarak #AKSUNGUR SİHA’dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik.????????✈️
SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır! Hayırlı olsun.
➡️ @TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/qLZ7BsWRQe
Demir yaptığı paylaşımda, "Teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak AKSUNGUR SİHA’dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır! Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: AKSUNGUR Savunma Sanayii SİHA Son Dakika
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