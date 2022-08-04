Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari'de "Eren Abluka-29 (Hakkari-Çobanpınar) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan AKTAY" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 632 personel ve 40 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Hakkari ili Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyü kırsalında temas araması sonucunda, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet uçaksavar namlusu, 103 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 273 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet ağır makineli tüfek mayonu, 2 adet makineli tüfek mayonu ve 1 adet roketatar gövdesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.