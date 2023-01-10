Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi.

Tanıkların beyanlarının ardından söz alan sanık avukatları, tanık ifadelerinin müvekkillerinin lehine olduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Söz alan tutuklu sanıklar Hulusi Belgü ve Hüseyin Eryılmaz da soruşturmanın başından beri tutuklu olduklarını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar Hüseyin Eryılmaz, Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi, Soner Eryılmaz ile Ahmet Kurtuluş, İsmail Eryılmaz ve Yılmaz Altunbulak'ın tahliyesine hükmetti.

Böylece dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

Duruşma, 13 Haziran'a ertelendi.