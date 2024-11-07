Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.11.2024 11:59

DEM Partili Bakırhan ve Tunç hakkında yasal işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında, 4 Kasım'da yaptıkları konuşma nedeniyle yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

DEM Partili Bakırhan ve Tunç hakkında yasal işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, Başkan Vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan'ın 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

ETİKETLER
Batman DEM Parti İçişleri Bakanlığı Mardin Son Dakika
Sıradaki Haber
Masalsı yolculuk başlıyor: Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri yarın satışta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Emine Erdoğan: Kırgızistan ziyaretimizden unutulmayacak anılarla ayrıldık
12:26
Kırgızistan'ın geleceğine ışık tutacak "Bilim Bişkek" kapılarını açtı
12:23
Bu hafta 9 film vizyona girecek
12:22
Almanya'da kriz sürüyor: Muhalefetten "derhal" güven oylaması çağrısı
12:11
MSB: Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz terör örgütlerine yapılan desteğin durdurulması
12:19
Sapanca Gölü'ndeki su miktarı alarm veriyor
Van'da "Urartu ambarı"nda çivi yazılı 42 pithos bulundu
Van'da "Urartu ambarı"nda çivi yazılı 42 pithos bulundu
FOTO FOKUS
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ