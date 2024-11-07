DEM Partili Bakırhan ve Tunç hakkında yasal işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, Başkan Vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan'ın 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.