MSB: Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz terör örgütlerine yapılan desteğin durdurulması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

ABD seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine değinen kaynaklar; "Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısı

Bakanlık kaynakları, Yunanistan heyetinin İstanbul’u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili sorular üzerine şunları ifade etti:

“Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda; her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecektir.”

"KKTC ile ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz"

Bakanlık kaynakları, Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

“Kıbrıs Adası’nda dengeleri bozabilecek ve KKTC’nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip etmekteyiz. Daha önce de GKRY’ye bu tür yardım sözleri verilmişti. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC’nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edecektir.“

"F-16 konusunda süreç olumlu ilerliyor"

ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusuna da değinen bakanlık kaynakları, F-16 konususunda sözleşmelerin imzanlandığını ve sürecin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirterek şöyle devam etti:

“Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO’nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz.”