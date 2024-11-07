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Gündem
TRT Haber 07.11.2024 10:51

Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarında, son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, son bir haftadaki terörle mücadele ve sınır güvenliği operasyonlarına dair veriler paylaşıldı.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "kaynağında, sürekli ve kapsamlı" olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarında, son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 457 oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

2 terörist teslim oldu

Ayrıca son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Cizre ve Iğdır’daki hudut karakollarımıza teslim oldu.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Yasa dışı geçişler engelleniyor

Son bir haftada, hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 kişi yakalandı. Bu kişilerden 4’ü terör örgütü mensubu olarak tespit edildi. 1288 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

1 Ocak’tan bu yana hudutlarımızda yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 12 bin 461 kişi yakalanırken, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 86 bin 312'ye ulaştı.

29 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçları ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetlerinde, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botlarının Sisam Adası’nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botları bıraktığı tespit edildi. Bunun üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı bilgilendirildi ve göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

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