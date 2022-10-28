Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ'ın "iletişim sorumlusu" ile "sözde emiri" tutuklandı
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün "iletişim sorumlusu" ile "sözde emiri" oldukları belirlenen Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, geçmiş dönemde Irak'ın Telafer şehrinde örgüt adına "sözde emirlik" yapan R.E.M.H. ile örgütün iletişim ve teknik sorumlusu Z.M.H'yi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Kırşehir Terörle Mücadele
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