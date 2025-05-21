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Gündem
TRT Haber 21.05.2025 08:03

DEAŞ'a operasyon: 298 şüpheli yakalandı

47 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik emniyet ve jandarma tarafından 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda terör örgütü mensubu 298 şüpheli yakalandı.

47 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik oerasyon düzenlendi. Terör örgütü mensubu 298 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

 

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen 159 şüpheli yakalandı.

Örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma komutanlıklarınca;

Aksaray, Amasya, Ankara, Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Burdur, Bursa, Eskişehir, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 139 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, MİT Başkanlığını, İl Emniyet müdürlerini, İl Jandarma komutanlarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri ile jandarmayı tebrik etti.

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