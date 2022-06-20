12 Haziran'da Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili ilk soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.

Ardından dosya milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı.

Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret ve yaralama' ile 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma' suçlarından fezleke hazırlanmıştı.

Karma Komisyon perşembe günü toplanacak

Meclis'e gönderilen fezleke, perşembe günü Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun gündemine gelecek.

Karma Komisyon bünyesinde 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturulacak. Aydeniz'in dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin süreç işletilecek.

Hazırlanacak rapor daha sonra Karma Komisyon'da ele alınacak.