DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için Karma Komisyon toplanıyor
Polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için süreç işliyor. Meclis'te Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Aydeniz hakkındaki fezlekeyi görüşmek için 23 Haziran Perşembe günü toplanacak.
12 Haziran'da Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili ilk soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.
Ardından dosya milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı.
Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret ve yaralama' ile 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma' suçlarından fezleke hazırlanmıştı.
Karma Komisyon perşembe günü toplanacak
Meclis'e gönderilen fezleke, perşembe günü Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun gündemine gelecek.
Karma Komisyon bünyesinde 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturulacak. Aydeniz'in dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin süreç işletilecek.
Hazırlanacak rapor daha sonra Karma Komisyon'da ele alınacak.
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