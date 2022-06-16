Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DBP'li Aydeniz'ın fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.
DBP milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili ilk soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.
Ardından dosya milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı.
Dosyayı inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret', 'yaralama' ile 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma' suçlarından fezleke hazırladı.
Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezleke Bakan Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı
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