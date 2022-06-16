Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polise yumruk atan vekil ile ilgili fezleke hazır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 12 Haziran'da Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı.
Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlandı.
Bakanlık incelemesi sonrası fezleke, Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.
Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollanacak.
Etiketler: Adalet Bakanlığı
Son Haberler
- 16:31
- 16:28
- 16:24
- 16:20
- 16:21
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu: Bosna Hersek ve Balkanlar'ın istikrarı için Sırbistan'ın rolü önemli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz