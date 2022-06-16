Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'li Veli Ağbaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
Etiketler: CHP Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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