Parçalı Bulutlu 0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.02.2025 11:02

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi dünyaya rol model oluyor

Zengin koleksiyonları, bilim-teknoloji atölyeleri ve uluslararası işbirlikleriyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye'nin dünyaya açılan bilgi penceresi olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi dünyaya rol model oluyor

Kütüphane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açıldı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 5'inci yaşını kutladı
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 5'inci yaşını kutladı

Açıldığı günden bugüne Türkiye'de kütüphane ve kütüphanecilik mesleğine yeni bir ivme kazandıran Millet Kütüphanesi, her yaştan okuyucu ve ziyaretçiye 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi dünyaya rol model oluyor

Koleksiyonunda 2 milyon 500 bin basılı kitap, 23 bin 400 dergiye ait 2 milyon 900 bin süreli yayın ile toplam 5 milyon 400 bin basılı kaynağın yer aldığı kütüphaneyi, kurulduğu günden bugüne aralarında devlet liderleri, büyükelçilerin de bulunduğu yaklaşık 7 milyon kişi ziyaret etti.

"136 ülkeden, 140 dilde kitap bulunuyor"

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, kütüphanenin açılışının 5. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Kütüphanenin kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 7 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Tuğlu, geçen yıl kütüphaneyi günlük ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olduğunu vurgulayan Tuğlu, "Şu anda 5,5 milyon basılı kaynağa ulaştık. Kütüphanemiz, dünyanın farklı ülkelerinden gelen özel koleksiyonlarla da zenginleşiyor. Cihannüma Salonu'nda 136 ülkeden, 140 dilde kitap bulunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi dünyaya rol model oluyor

Tuğlu, kütüphanenin, klasik bir kütüphaneden öte bir yaşam ve öğrenme merkezi olduğunu, bu kapsamda inovasyon ve eğitim alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Etkinliklerin içeriğine de değinen Tuğlu, "Hafta sonları 4 gruba yönelik 'deneyap atölyeleri' gerçekleştiriyoruz. Hafta içi ise ASELSAN'ın açtığı robot koluyla yapay zeka sınıfları, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapay zeka, girişimcilik ve siber güvenlik eğitimleriyle bizim kendi imkanlarımızla düzenlediğimiz 30'a yakın eğitim faaliyeti devam ediyor" bilgisini verdi.

"Kütüphanemiz dünyada kabul görmeye başladı"

Kuruluşundan bu yana 35'e yakın sergiye ev sahipliği yaptıklarını, yakın zamanda iki sergi daha açacaklarını belirten Tuğlu, ramazan ayı boyunca da birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi dünyaya rol model oluyor

Millet Kütüphanesi'nin yurt dışında da ilgiyle takip edildiğini, kütüphanenin özellikle ABD'de "Erdoğan Kütüphanesi" olarak tanındığını belirten Tuğlu, şunları kaydetti:

"Burası artık Türkiye'de kütüphaneciliğe yön veren bir merkez haline geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde bu noktaya ulaştık. Kütüphanemiz dünyada kabul görmeye başladı. Avrupa'da birçok ülkeyle işbirliğimiz var. Özellikle Türk devletlerinde bazı kütüphanelere rol model oldu. Kütüphanemizin 5. yılına özel uluslararası konferansımızı kasım ayında yapmayı planlıyoruz."

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Bakanlıktan sokakta yaşayan kimsesizlere sıcak yuva
12:21
Kaçak avcılar "ava giderken avlandılar"
12:21
Sinop kıyılarında denizanası istilası
12:12
Anket: ABD'lilerin yüzde 55'ine göre Musk, ülkeyi etkileyen kararlarda gereğinden fazla güce sahip
12:14
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
12:05
"Türk havyarı" dünya piyasasında olacak
İzmir'in tarihi fabrikası kültür sanat üssüne dönüştü
İzmir'in tarihi fabrikası kültür sanat üssüne dönüştü
FOTO FOKUS
Kütahya'da otomobil, ambulansa işte böyle çarptı
Kütahya'da otomobil, ambulansa işte böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ