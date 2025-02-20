Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic