Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, açık havadaki tören alanında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Beştepe Milli Camisi imamı Fatih Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı ve yurt dışındaki askeri birliklerle gerçekleştirilen canlı bağlantının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film izlendi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, MSB Mehteran Birliği, Hava Kuvvetleri Bandosu, Devlet Çoksesli Korosu, Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ekiplerinden oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve marşları seslendirdi.

Konser, bir askerin bestelediği "Canım Türkiyem" adlı eseri tüm orkestranın icrasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman marşlara eşlik etti.

Üç bin davetlinin katıldığı gecede, sanatçı Gülay Sezer de sahne aldı.