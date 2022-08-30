Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, bölgeye yardımların devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, ''Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 6’ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti'' ifadeleri yer aldı.

Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 6’ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. pic.twitter.com/0bZEW76VNn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2022



