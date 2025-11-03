Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi Gazze olacak. Türkiye'nin aktif rol oynadığı ateşkes sürecinin ardından kalıcı barış için atılacak adımlar değerlendirilecek. Katil İsrail'in barışı sabote eden saldırıları kapsamlı ele alınacak.

Türkiye'nin önceliği, Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızla ulaştırılması. Sonrasında Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonunun yeniden inşası. Bu doğrultuda, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar masada olacak.

Kabinede, Terörsüz Türkiye hedefi için yürütülen çalışmalar da gündemde. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının ardından gelinen nokta değerlendirilecek. Suriye ve terör örgütü SDG için ayrı başlık açılacak.

Ekonomi başlığında enflasyonla mücadele, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve istihdam politikaları görüşülecek. TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri gündemde olacak.

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alım sürecindeki son gelişmeler de toplantıda ele alınacak.