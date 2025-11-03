Açık 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.11.2025 00:41

İstanbul'da Gazze için kritik zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak. Türkiye öncülüğünde düzenlenecek zirvede Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Gazze'deki insani tablo, ateşkesin geleceği ve bölgesel dayanışma ele alınacak.

İstanbul'da Gazze için kritik zirve

Gazze'de ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler... Filistin halkının meşru hakları... İki devletli çözüm vizyonu...

Bu kritik başlıklar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün İstanbul'da düzenlenecek Gazze zirvesinde ele alınacak.

Zirve, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya gelen ülkelerin katılımıyla yapılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının toplantıya katılması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, soykırımcı İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler öne sürdüğüne dikkat çekmesi bekleniyor.

Soykırımcı İsrail'in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiği vurgulanacak. Kalıcı barış için Müslüman ülkelerin eş güdüm içerisinde hareket etmesine yönelik adımlar masada olacak.

İnsani yardımların Gazze'ye ulaştırılması masada olacak

Fidan'ın vurgulayacağı bir diğer önemli başlık ise Gazze'ye gönderilen insani yardım miktarı. Yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki zorunluluk olduğunun altı çizilecek.

Soykırımcı İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiği bir kez daha ifade edilecek.

Toplantının gündem başlıkları arasında Gazze'nin güvenliği ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesi de var. Bu kapsamda, yapılacak düzenlemeler değerlendirilecek.

Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinilecek.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze Hakan Fidan İlk Yardım İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
AK Parti, 23 yıldır kesintisiz iktidarını sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:51
Ekim ayı enflasyonu bugün açıklanacak
00:40
AK Parti, 23 yıldır kesintisiz iktidarını sürdürüyor
00:05
Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
23:34
Hamas, 3 İsrailli esirin cesedini daha teslim etti
21:54
Edirne'de 2 tır ve 3 otomobilden zincirleme kaza: 1 ölü
21:44
Bulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve öldüğü sanılan kişi dağda bulundu
Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor
Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor
FOTO FOKUS
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ