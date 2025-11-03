İstanbul'da Gazze için kritik zirve

Gazze'de ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler... Filistin halkının meşru hakları... İki devletli çözüm vizyonu...

Bu kritik başlıklar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün İstanbul'da düzenlenecek Gazze zirvesinde ele alınacak.

Zirve, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya gelen ülkelerin katılımıyla yapılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının toplantıya katılması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, soykırımcı İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler öne sürdüğüne dikkat çekmesi bekleniyor.

Soykırımcı İsrail'in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiği vurgulanacak. Kalıcı barış için Müslüman ülkelerin eş güdüm içerisinde hareket etmesine yönelik adımlar masada olacak.

İnsani yardımların Gazze'ye ulaştırılması masada olacak

Fidan'ın vurgulayacağı bir diğer önemli başlık ise Gazze'ye gönderilen insani yardım miktarı. Yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki zorunluluk olduğunun altı çizilecek.

Soykırımcı İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiği bir kez daha ifade edilecek.

Toplantının gündem başlıkları arasında Gazze'nin güvenliği ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesi de var. Bu kapsamda, yapılacak düzenlemeler değerlendirilecek.

Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinilecek.