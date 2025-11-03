Duman 16.3ºC Ankara
Gündem
AA 03.11.2025 04:13

AK Parti'den iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin video

AK Parti, iktidara gelişinin yıl dönümünü, hazırladığı özel video ile kutladı. "Bir Milattır 3 Kasım" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, AK Parti'nin Türkiye siyaseti açısından önemine dikkat çekildi.

Partinin NSosyal hesabından, "BirMilattır3Kasım" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, "Bir ülke umudunu yeniden kazandı, bir millet geleceğine yeniden inandı. O gün, sadece sandıklar değil, tarihte yeni bir sayfa açıldı" ifadeleri kullanıldı.

AK Parti, 23 yıldır kesintisiz iktidarını sürdürüyor
AK Parti, 23 yıldır kesintisiz iktidarını sürdürüyor

Video kapsamında, ampulün icadı, ilk motorlu uçak uçuşu, Cumhuriyet'in ilanı ve ilk uzun metraj sesli sinema filminin yanı sıra ilk kalp naklinin, aya ilk kez ayak basıldığı günün, internetin doğuşunun, Berlin Duvarı'nın yıkılışının ve AK Parti'nin 3 Kasım 2002 yılında iktidara gelişinin milat olduğu gösterildi.

Paylaşımda, ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri de kullanıldı.

