Kabinenin haftalık olağan toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nden başkanlık etti. Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler detaylı biçimde ele alındı.

Salgına karşı hafta sonu 31 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve alınan diğer tedbirlerin de toplantıda değerlendirildiği belirtiliyor.

Kabine toplantısında ayrıca, terörle mücadele, ulusal ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması da öngörülüyor.