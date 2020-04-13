İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle ilan ettiği sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ise bazı kent meydanlarında kalabalık gözlendi.

Güneşli havanın da etkisiyle sokağa çıkan vatandaşlar, banka sıralarına girdi, alışveriş yaptı.

Denetimlerin sıklaştığı şehirlerde ekipler, ateş ölçümü ve uyarılarda bulunuyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gün, hareketli başladı. Önlemlerin sıklaştırıldığı kentin birçok noktasında, yayalar için de kontrol noktaları oluşturuldu.

Yasağın ardından ilk günde Diyarbakır’da, havanın da sıcak olmasıyla sokaklarda hareketlilik gözlendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kentte, özellikle yayaların yoğun olduğu bölgelerde ‘yaya kontrol noktaları’ oluşturuldu. Bu noktalarda sosyal mesafe denetlenirken, yayaların vücut ısıları ölçüldü ve maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

Cadde ve sokaklardaki kalabalık ise çalışmak zorunda olup, dışarı çıkanlar tarafından eleştirildi.

[Fotoğraf: DHA]

İzmit

İzmit’te sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından halk sokakları doldurdu. Banka önlerinde kuyruklar oluşurken, vatandaşlar alışveriş yaptı.

Bankaların önlerinde kuyruklar oluştuğu gözlendi. Birçok kişinin alışveriş yaptığı sokaklardaki kalabalık ise endişelendirdi. Halkın sokağa çıkma yasağının ardından evde kalma çağrılarına uymadığı görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Zonguldak

Haftanın ilk gününde sabah saatlerinde özellikle işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların Zonguldak kent merkezinde oluşturduğu yoğunluk, öğle saatlerinde azaldı.

Kentin en işlek caddesi Gazipaşa drone ile havadan görüntülenirken, polis ekipleri kontrol noktalarında halkı sık sık evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bazı noktalarda trafik yoğunluğu görüldü.

Yasak nedeniyle en sakin günlerini yaşayan İstanbul'da bu sabah, E5 karayolu Göztepe Köprüsü mevkisi, Kadıköy ve Kocaeli yönünde araç trafiği gözlendi.

[Fotoğraf: AA]

Adana

Yasağın ardından Adana’da ana cadde ve bulvarlarda zaman zaman araç trafiği oluştu. İşe giden vatandaşlar ise sokakları doldurdu.

Sokağa çıkma yasağından önce alınan tedbirlerin uygulanacağı ve bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması devam edeceği kaydedildi.

[Fotoğraf: DHA]

Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Denizli'de hayat normale döndü.

Sabah saatlerinde 48 saatlik yasağın ardından, esnaf kepenk açtı, evlerinden çıkan vatandaşlar işlerine gitti, trafik akışı ise normal seyrine döndü.

Belediye otobüslerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hizmet vermeye başladığı kentte, vatandaşlar yasağın ardından işlerine gitti. Şehirdeki trafik akışı ise normal seyrine döndü. Banka ve ATM'lerin önünde yoğunlukların oluştu.

Antalya

48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Antalya'da pazarlarda yoğunluk oluştu. Pazara gelenler sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışverişlerini yapmaya devam etti.

Pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı.

Pazar yerinde vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısı da yapıldı.

Pazar girişinde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, pazar alanına giren vatandaşlar bu kuralı dikkate almadı. Vatandaşlar, eldiven ve maske kullanırken, tezgahlar arasında gelip gidenler sosyal mesafeye uymadı.

Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazar yerine vatandaşlar akın ederken, sosyal mesafenin gözetilmemesi dikkat çekti.

[Fotoğraf: DHA]

İnegöl ilçesinde kurulan pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Zabıta ekipleri ise, esnaf ve vatandaşlara maskesiz ve eldivensiz bulunmamaları konusunda uyarılar yaptı. Pazar yerinin girişinde ise maske dağıtıldı.