Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat’ın 22. yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan bir mesaj yayımladı.

28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi.

Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir.

28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak. pic.twitter.com/WMiZCJTXhp — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 28, 2019

28 Şubat’ın halkın iradesine ve değerlerine darbe olduğunu ifade eden Altun, “Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir.” İfadelerini kullandı.

Altun, “28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak.” dedi.

Kaynak: TRT Haber