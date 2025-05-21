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Gündem
AA 21.05.2025 16:59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Türk Mutfağı Haftası" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası'nın, Türk mutfağının köklü geleneğini, taşıdığı anlamı ve toplumsal değerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Türk Mutfağı Haftası" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Türk Mutfağı Klasikleri" temasıyla 4'üncü kez kutlanan 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ilan edilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, mutfağımızın köklü geleneğini, taşıdığı anlamı ve toplumsal değerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu anlamlı hafta vesilesiyle mutfağımızı yaşatan her dokunuşun aileyi yakınlaştıran, hatıraları çoğaltan bir kültür taşıyıcısı olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Geleneksel tatlarımız, yöreden yöreye taşınan tariflerimiz sadece bir sofra kültürü değil, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında kurulan en güçlü köprülerden biri olmaya devam edecektir."

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Cevdet Yılmaz Türk Mutfağı
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