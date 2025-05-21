Açık 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.05.2025 13:45

Bakan Kurum: Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.

Bakan Kurum: Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız

Bakan Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız".

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum Tapu ve Kadastro
Sıradaki Haber
Dolandırıcılık çetesi çökertildi: 334 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Katil İsrail'in Gazze'ye son 10 gündeki saldırılarında 815 kişi hayatını kaybetti
14:08
Sosyal medyadaki konut ilanları tehlike saçıyor
14:05
Rize'den ocak-nisan döneminde çay ihracatı 5,5 milyon doları aştı
14:01
TDT'den Aziz Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü"
13:52
Dolandırıcılık çetesi çökertildi: 334 gözaltı
13:52
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Özel Temsilciliğine getiriliyor
Sivas'ın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Sivas'ın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
FOTO FOKUS
Üniversite kampüsünde köpeklerin saldırısına uğradı
Üniversite kampüsünde köpeklerin saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ