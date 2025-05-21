Bakan Kurum: Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız

Bakan Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız".