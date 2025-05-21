Haluk Görgün: HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN sınıflarının en modern örnekleridir

NATO'nun Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşen Multi Domain Operations (MDO) Conference 2025 etkinliğinde konuşan SSB Başkanı Görgün, her alanın artık bir cephe olduğunu ve üstünlüğün artık tek bir alanda değil, tüm alanların kesintisiz entegrasyonu ile sağlandığını söyledi.

Kara, hava, deniz, siber ve uzayın hepsinin bir bütünün parçası olduğunun altını çizen Görgün, "SSB olarak halihazırda 1100’den fazla aktif tedarik ve AR-GE programı yürütmekteyiz. Program portföyü büyüklüğü ve çeşitliliği açısından, dünyadaki en büyük savunma sanayii program yönetim otoritesiyiz. Bugün Türk savunma sanayisinin dünyanın 11. büyük ihracatçısı olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan teslimatlarla birlikte ürettiğimiz sistemlerin yaklaşık yüzde 75’inin NATO kuvvetlerince kullanıldığını gururla ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

Görgün, Türkiye'nin gelişmiş insansız sistemlerin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasında küresel bir lider haline geldiğine dikkati çekerek, "Bayraktar TB2, AKINCI, ANKA ve AKSUNGUR gibi İHA platformlarımız, çeşitli operasyon alanlarında gerçek zamanlı keşif-gözetleme, hassas vuruş ve savaş alanı direnci açısından etkinliklerini kanıtlamıştır. Bu platformlar, NATO komuta-kontrol yapılarıyla entegre edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca KIZILELMA ve ANKA-3’ün çok yakında hizmete gireceğini de belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

"HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN sınıflarının en modern örnekleridir"

Denizkurdu Tatbikatı’nda 2 TB3'ün bir gemiden aynı anda kalkarak tek hedefi tam isabetle vurmasının dünyada bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Görgün, "HÜRKUŞ (temel eğitim uçağı), HÜRJET (ileri jet eğitim uçağı) ve KAAN (savaş uçağı) sınıflarının en modern örnekleridir. Bu uçaklar, kendi radar, aviyonik sistemleri ve akıllı mühimmatlarıyla donatılmaktadır." dedi.

"Sadık bir üyeye yönelik yaptırımlar, ittifak ruhuyla bağdaşmaz"

Haluk Görgün, 2024 yılında Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında 7 milyar dolar seviyesine ulaşarak önemli bir eşiği aştığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplamın yüzde 55,4’ü NATO müttefikleri ve Ukrayna’ya gerçekleştirilmiştir. İlk 20 ülke arasında 10’unun NATO ülkesi ve Ukrayna olması, Türkiye’nin güvenilir ve stratejik bir ortak olduğunu açıkça göstermektedir. Çoklu alan operasyonlarının zorluklarıyla yüzleşirken, hiçbir ülkenin bu sorunları tek başına aşamayacağını unutmamalıyız. Birlikte çalışabilirlik, ortak yenilikçilik ve müttefikler arası güven, bir tercih değil, zorunluluktur. Bu anlayışla, zorlukları birlikte aşmanın aynı zamanda birbirimize kısıtlayıcı önlemler uygulamamak anlamına geldiğine inanıyoruz. Sadık bir üyeye yönelik yaptırımlar, ittifak ruhuyla bağdaşmaz. Uyum için yapıcı bir diyalog umuyoruz. Türkiye, NATO ile yalnızca politik uyumla değil, sahada kanıtlanmış teknolojilerle de iş birliğini derinleştirmeye hazırdır. Birlikte, sadece çoklu alanlara değil, geleceğe hazır bir kuvvet inşa edebiliriz."

Görgün, dijital dönüşüm, yapay zeka, bulut mimarisi, uyum, çeviklik ve çözüm odaklı mühendislik gibi başlıkların sadece güncel kavramlar değil, her projelerinde somut öncelikler olduğunun altını çizerek, "Son olarak, tüm tasarım ve üretim süreçlerimizi çevresel sürdürülebilirlik ve gelecek nesillere saygı anlayışıyla yeniden gözden geçirmeye başladık. Bu nedenle, 3 bin 500 şirketimiz, binlerce farklı NATO standardındaki sistemimiz ve yaş ortalaması 34 olan Türk savunma sanayii ailesiyle NATO’ya hizmet vermeye hazırız." diye konuştu.