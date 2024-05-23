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Gündem
AA 23.05.2024 01:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit er Zorba için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit er Zorba için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesine yer verdi.

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