Hafif Sağanak Yağışlı 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.05.2024 22:01

'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının lüks bir otomobilde kullanıldığı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının lüks bir otomobilde kullanıldığı' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğunun tespit edildiği, konuyla ilgili yasal işlemin başlatıldığı aktarılan açıklamada, Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik ya da araç kartı verilmesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin açıklanmasının ardından, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların tasfiye edildiği, ihtiyaç fazlası araçların ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildiği belirtilen açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Dezenformasyon
Sıradaki Haber
Kurtulmuş: Ailenin içerisinin boşaltıldığı toplumlar yıkılmaya mahkumdur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:35
Paris Belediye Başkanı, kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelen nehirde yüzecek
22:12
TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
22:29
Paşinyan: Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışımızı durdurmamız gerekiyor
21:46
Kurtulmuş: Ailenin içerisinin boşaltıldığı toplumlar yıkılmaya mahkumdur
21:30
Hindistan'da yolcu uçağı flamingo sürüsüne çarptı
21:15
Ankara'da 2,5 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Mutfağı Haftası'na özel sergi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Mutfağı Haftası'na özel sergi
FOTO FOKUS
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ