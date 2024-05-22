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Gündem
TRT Haber 22.05.2024 19:45

Hayvanları koruma kanunu yenileniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmayla, hayvan hakları ile ilgili yeni yasa taslağı hazırlandı. Teklifin kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Düzenleme ile, ülke genelinde barınak sayısı artırılacak, toplama ve kısırlaştırma merkezleri kurulacak.

Hayvanları koruma kanunu yenileniyor

Üç bakanlık çalışmasını büyük oranda tamamladı. Taslakta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilme aşamasına gelindi. Başıboş sokak hayvanları sorununun çözümü için sona yaklaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, barınak sayısı artırılacak, belediyelerin yaptığı uygulamalar denetlenecek. Kısırlaştırma programları da ülke geneline yayılacak.

Bakanlıkların hazırladığı taslağa son hali Meclis'teki AK Parti grubunda verilecek.

Yeni yasa ile hem insan sağlığı hem de başıboş hayvanlar korunacak. Hayvanlar barınaklara taşınacak, belediyelerin kuracağı internet siteleri aracılığı ile hayvanların sahiplendirilmesi sağlanacak.

Barınakların durumu iyileştirilecek

Büyük şehirler başta olmak üzere il ve ilçelerde toplama ve kısırlaştırma merkezleri kurulacak.
Mevcut barınakların durumu iyileştirilecek.

Maliyetler nedeniyle sorumluluklarını yerine getiremeyen belediyelere Tarım ve Orman Bakanlığı destek sağlayacak.

İl Özel İdareleri ve Valilikler de belediyelere hem mali hem de personel desteğinde bulunacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde de hayvan toplama merkezleri oluşturulacak.  

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