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Gündem
AA 22.05.2024 23:45

Kurtulmuş, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklayan İrlanda, İspanya ve Norveç hükümetlerini kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin devletini tanıma yönünde attıkları adaletli ve cesur adımlarından dolayı İrlanda, İspanya ve Norveç hükümetlerini kutladığını ifade etti.

Kurtulmuş, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklayan İrlanda, İspanya ve Norveç hükümetlerini kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Filistin devletini tanıma yönünde attıkları adaletli ve cesur adımlarından dolayı İrlanda, İspanya ve Norveç hükümetlerini gönülden kutluyorum. Devletleri ve hükümetleri bu meşru kararları almaya teşvik eden halklar ve insanlığın vicdanı, Netanyahu ve çetesini şüphesiz yenecektir. Her yaştan masumları katleden bu savaş suçlularının, uluslararası mahkemelerde yargılanarak cezalarını çekecekleri günler yakındır. Dünyanın diğer tüm ülkelerini Filistin halkının ve devletinin yanında durmaya ve bu katliamı sonlandırmak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyorum."

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş Filistin Devleti İrlanda İspanya Norveç
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