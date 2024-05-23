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Gündem
TRT Haber 23.05.2024 00:36

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde P. Söz. Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

 

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Pençe Operasyonları PKK/KCK PKK/YPG Şehit Terör Örgütü Terörle Mücadele
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